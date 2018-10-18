PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Apple готовит еще одну презентацию 2018: что покажет и когда/

Apple готовит еще одну презентацию 2018: что покажет и когда

Компания Apple разослала приглашения на презентацию новой продукции, которая состоится 30 октября в Нью-Йорке.

В частности, ожидается, что Apple представит обновленный iPad Pro и обновленное поколение MacBook Air и Mac Mini, сообщает theverge.com.

Читайте: Альтернатива iPhone: как потратить $1000 и не прогадать

К слову, 12 сентября состоялась презентация новых iPhone от Apple.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка