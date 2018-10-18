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Гороскоп на сегодня, 18 октября

Сегодня желательно не принимать никаких важных решений.

Гороскоп на сегодня, 18 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Во второй половине дня, после 13.00, можно планировать новые начинания.

Сегодня лучше исключить любые агрессивные, сомнительные мероприятия.

При этом день подходит для консультирования – пространство может дать ответ на запрос, если быть открытым и прислушиваться к окружающим.

Благоприятно после 13.00: стрижка волос, начало поездок и путешествий.

Читайте: Как добиться успеха – секреты для каждого знака зодиака

Напомним, гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

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