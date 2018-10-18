Откуда в Киеве смог и насколько он опасен? Аналитики рассказали, как решить проблему с загрязнением воздуха.

Чтобы сделать выводы об опасности смога в Киеве специалисты Аналитического центра CEDOS ознакомились с данным Госстата и Гидромедцентра.

Исследование показало, что уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает предельно допустимые уровни.

В частности в 2016 году были постоянно превышены концентрации диоксида азота, формальдегида и оксида азота.

Также время от времени фиксировали превышение концентрации взвешенных веществ, оксида углерода и фенола.

Основным источником загрязнения остаются автомобили – 78% выбросов в 2015 году.

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Аналитики утверждают, организация и методология мониторинга загрязнения воздуха в Украине не соответствуют стандартам ЕС.

В частности, не мониторят взвешенные частицы ТЧ10 и ТЧ2.5 и ряд агрессивных веществ – озон, бензол, мышьяк и ртуть.

Более того, нет данных о загрязнении на всей территории страны. Вся имеющаяся информация актуальна только для точек, где проводят измерения.

Мониторинг проводят максимум 4 раза в сутки, а гигиенические нормативы давно устарели.

Из-за загрязнения воздуха фиксируют 240-1900 дополнительных случаев рака на 1 млн человек в течение средней продолжительности жизни (70 лет).

К слову, в Соглашении об ассоциации с ЕС Украина обязалась внедрить две европейские директивы по качеству воздуха, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.

По мнению аналитиков, стоит ограничивать пользование бензиновыми, дизельными и газовыми автомобилями для поездок по городу, а также переходить на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, нужно привести систему мониторинга качества воздуха в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее ученые назвали наиболее уязвимые для засухи регионы планеты.

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