Откуда в Киеве смог и насколько он опасен? Аналитики рассказали, как решить проблему с загрязнением воздуха.
Чтобы сделать выводы об опасности смога в Киеве специалисты Аналитического центра CEDOS ознакомились с данным Госстата и Гидромедцентра.
Исследование показало, что уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает предельно допустимые уровни.
В частности в 2016 году были постоянно превышены концентрации диоксида азота, формальдегида и оксида азота.
Также время от времени фиксировали превышение концентрации взвешенных веществ, оксида углерода и фенола.
Основным источником загрязнения остаются автомобили – 78% выбросов в 2015 году.
Читайте: Глобальное потепление: как повлияет изменение климата на Украине и что ждет Землю
Аналитики утверждают, организация и методология мониторинга загрязнения воздуха в Украине не соответствуют стандартам ЕС.
В частности, не мониторят взвешенные частицы ТЧ10 и ТЧ2.5 и ряд агрессивных веществ – озон, бензол, мышьяк и ртуть.
Более того, нет данных о загрязнении на всей территории страны. Вся имеющаяся информация актуальна только для точек, где проводят измерения.
Мониторинг проводят максимум 4 раза в сутки, а гигиенические нормативы давно устарели.
Из-за загрязнения воздуха фиксируют 240-1900 дополнительных случаев рака на 1 млн человек в течение средней продолжительности жизни (70 лет).
К слову, в Соглашении об ассоциации с ЕС Украина обязалась внедрить две европейские директивы по качеству воздуха, которые должны быть выполнены до конца 2019 года.
По мнению аналитиков, стоит ограничивать пользование бензиновыми, дизельными и газовыми автомобилями для поездок по городу, а также переходить на возобновляемые источники энергии.
Кроме того, нужно привести систему мониторинга качества воздуха в соответствии со стандартами ЕС.
Ранее ученые назвали наиболее уязвимые для засухи регионы планеты.
Фото: trekandshoot/Dreamstime