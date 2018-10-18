Жилье в Амстердаме стоит очень дорого, поскольку страна небольшая, и места для новых застроек мало.
Квадратный метр в Амстердаме обойдется в среднем почти в 4,5 тыс. евро, в Киеве в 4 раза меньше – 1,5 тыс. евро, говорится в сюжете Утра в большом городе.
Как купить квартиру в Амстердаме?
Купить квартиру в Амстердаме гораздо проще, чем Киеве. Здесь действуют очень выгодные условия ипотечного кредитования. Проценты незначительные, поэтому позволить себе приобрести жилье могут почти все официально устроенные на работу голландцы и гости страны.
В Нидерландах установлены исторические минимумы процентных ставок по ипотечным кредитам 1,5-2%. Оформить кредит можно на срок от 10 до 30 лет. Если нет накоплений – можно без первого взноса.
В Украине первый взнос – обязательное условие кредитования. А ипотеку можно оформить под 20-25% годовых. Поэтому до конца срока придется вернуть банку полную стоимость квартиры, и еще три раза по столько же.
Температура в домах нидерландцев
Зимой в квартирах достаточно прохладно – 18-20 градусов. Просто голландцы экономят на отоплении. Ночью и днем, когда все на работе, его прикручивают.
В Украине не все квартиры и дома оснащены подобным термостатом.
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Дома на воде
А еще в Амстердаме есть домики на воде – так называемые хаусботы. Таких в столице Нидерландов 2,5 тысячи. Снять хаусбот на сутки стоит чуть меньше 100 евро.
90% всех домов на воде – это собственноручно переделанные лодки, что очень привлекает туристов.
При этом многие нидерландцев переезжают с суши жить на воду, потому что земли для строительства не хватает, а каналов предостаточно. К тому же Голландия равнинная страна – на 4 метра ниже уровня моря, поэтому в условиях глобального потепления жизни на воде более безопасна.
К слову, власти Амстердама хотят запретить аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в оживленных районах города и поднять туристический налог.