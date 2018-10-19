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Гороскоп на сегодня, 19 октября

Сегодня любые начинания увенчаются успехом.

Гороскоп на сегодня, 19 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

В целом день благоприятен для многих материальных дел: можно открывать банковские счета и делать вклады.

Звезды также советуют заняться благотворительностью, а также обновить свой гардероб.

Праздничные мероприятия, социальные контакты, садоводство – все сегодня будет удаваться.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий.

Читайте: Как добиться успеха – секреты для каждого знака зодиака

Напомним, гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

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