Мы пересекли экватор осени, но это вовсе не значит, что теплых мгновений и впечатлений должно стать меньше! Факты ICTV предлагают несколько интересных событий, которые ожидают Киев в эти выходные. Среди них наверняка найдется то, что придется по вкусу именно вам, сделав отдых после рабочей недели незабываемым.

Киевляне смогут попасть на презентацию нового альбома The HARDKISS.

На этих выходных пройдет долгожданная вечеринка Слава рэйву! и полюбившаяся с лета – РАЙОН #1 Block Party на Рейтарской улице.

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Также на ВДНХ Кураж Базар отметит свой День рождения в стиле 90-х.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уик-энд.

The HARDKISS: Залізна ластівка

Фото: Facebook

Дворец Спорта



19 октября, 19.00

Стоимость: 700-3000 грн

Купить билеты можно тут

19 сентября вышел третий альбом группы HARDKISS Залізна ластівка, а ровно через месяц в киевском Дворце Спорта состоится его презентация.

В новом релизе группа оставляет свои англоязычные традиции и подавляющее количество песен Юлия Санина поет на украинском. Звук также приобрел изменения, выбрав больше электронного звучания.

В прошлый раз HARDKISS в столице собрали 11 000 зрителей в течение двух дней. Сейчас музыканты обещают много нового и яркого, а кроме самого альбома следует ожидать переосмысления старых и любимых песен.

Дима Коляденко, Король возвращается!

Фото: freedomhall.kiev.ua

Freedom Hall

19 октября, 20.00

Стоимость: 350-1000 грн

Купить билеты можно тут

Известный хореограф, певец и шоумен Дмитрий Коляденко возвращается, чтобы порадовать своих поклонников новой программой. Конечно, делать он это собирается как всегда: с сиянием и блеском, с шутками, танцами и весельем.

Для его бурлескных шоу, как и для бурлеска в общем, важнее содержания является зрелище, и Коляденко действительно может мастерски его создать, подарив публике множество положительных впечатлений.

Слава рэйву!

Фото: Facebook

Кинопавильон

19 октября, 21.00

Стоимость: 650-1100 грн

Купить билеты можно тут

Последние несколько лет сделали Киев одной из мировых столиц рэйва. Танцы под электронную музыку all night long обрели невиданную популярность среди молодежи, появились яркие фигуры в отечественном диджеинге, а клубов и вечеринок стало в разы больше.

Электронные ивенты приобретают все больший размах, что выражается как в масштабах мероприятий, так и в количестве звездных привозов. Заявить о своей вечеринке как о чем-то крутом и стоящем становится все сложнее, однако организаторы Слава рэйву! приложили усилия, чтобы их заявление было услышано, пригласив двух неоспоримых звезд мировой электронной сцены — Vitalic и Оливера Хантеманна.

День Рождения Кураж Базар Flashback 90’s

Фото: Facebook

ВДНХ

20 октября, 11.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

В этом месяце Кураж Базар будет отмечать свой день рождения и по такому случаю устроит вечеринку в стиле 90-х на ВДНХ, где фестиваль пройдет во второй раз. Кураж Базар планирует собрать звезд 90-х, устроить жаркие танцы на территории, организовать инстаплейсы родом из юности, открыть кинотеатр с любимыми сериалами 90-х и воскресить легендарную киевскую вечеринку Timoteka.

Благотворительная цель фестиваля на этот раз – совместный проект помощи музыкальным школам Украины совместно с Иваном Дорном и лейблом Masterskaya.

РАЙОН #1 Block Party Осенний

Фото: kyivmaps

Ул. Рейтарская

20 октября, 12.00

Вход свободный

Первая вечеринка Район #1 Block Party на Рейтарской этим летом собрала несколько тысяч людей. Поэтому в октябре жители улицы снова устроят мероприятие с поп-ап-сторами, фудкортом, выставками и активностями, выручка от которого пойдет на благоустройство улицы.

Вторая вечеринка привлечет еще больше участников, кроме заведений и магазинов, которые делали первую Block Party: кафе ZigZag и Каштан, шоурумы Syndicate и Riot Division, галерея Дукат и барбер-шоп Chop-Chop Ukraine.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий октября, которые безусловно достойны внимания.