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Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

В ноябре погода будет холодной и с осадками в виде дождя и мокрого снега. Резких потеплений не ожидается.

Чем ближе к декабрю, тем ниже будет опускаться температура воздуха, сообщает Метеопрог.

Уже до конца октября, в День всех святых, нас ждет похолодание. Такая погодная тенденция сохранится и в начале ноября. Прогнозируемая температура воздуха опустится до +3 …+5 градусов и +9 …+10ºС днем.

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В конце месяца мы почувствуем первые заморозки, не исключены также осадки в виде мокрого снега. Первые две недели температура будет держаться в пределах +4 …+10ºС. С каждым днем ​​будет становиться все холоднее.

В последнюю неделю ноября, столбики термометров покажут +3 …+4°С днем, ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -1 …+1ºС.

Ранее синоптики рассказали, когда закончится бабье лето.

Фото: unsplash.

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