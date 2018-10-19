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Скидки до 90%! Когда в Украине Черная пятница

Black Friday в Украине приходится на 23 ноября.

Черная пятница в Украине будет проходить 23 ноября, пишет УНИАН.

Традиция один день в году устраивать невероятные скидки в магазинах корнями из США. Обычно это пятница после Дня благодарения – государственного праздника в США, которое отмечается в четвертый четверг ноября.

Черная пятница ознаменует начало новогодних и рождественских скидок. В США этот день ознаменуется очередями в торговых центрах, беготней и драками за вещи. В Украине все происходит гораздо спокойнее, разве что приходится терпеть огромные очереди.

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Согласно исследованию, инициированным провайдером Picodi на специальном портале Black Friday Global, в Украине продажи в Черную пятницу растут на 1303% по сравнению с обычной пятницей. А среднестатистический украинец в этот день тратит до 3 тыс. грн. Кстати, по данным за 2017, самые большие скидки предлагали покупателям в США (до 68%), Канаде и Украине (до 66%).

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Фото: dreamstime.

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