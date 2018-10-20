Бывший вице-премьер-министр Великобритании Ник Клегг назначен менеджером отдела по связям с общественностью компании Facebook.

Соцсеть Facebook Inc (FB.O) наняла британского экс-вице-премьера Ника Клегга, который возглавит отдел глобальных коммуникаций, сообщает Reuters.

Отмечается, что таким образом Клегг стал самым высоким по рангу европейским политиком, который когда-либо занимал ведущую должность в Силиконовой долине.

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Ник Клегг – лидер Либеральных демократов с 2007 по 2015 годы, бывший вице-премьер-министр Великобритании. Он потерял свое место в парламенте Великобритании на выборах в прошлом году.

Кстати, британец имеет украинские корни. Клегг происходит из известного рода Закревских, у которых было родовое имение в Березовой Рудке Полтавской области.

Фото: Nick Clegg