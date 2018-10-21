Исследователи из Национального университета Инчхон обнаружили микропластик в образцах пищевой соли, сообщает RG.ru.

– Соль, которую изучили специалисты, была произведена в 16 странах мира. Среди образцов также присутствовали каменная (хлорид с галита) и морская соль. В последний нашли больше посторонних микрочастиц – 1674 на килограмм, – говорится в сообщении.