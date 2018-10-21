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Ученые обнаружили опасную составляющую в пищевой соли

Ученые нашли во многих образцах пищевой соли микропластик.

Сіль

Исследователи из Национального университета Инчхон обнаружили микропластик в образцах пищевой соли, сообщает RG.ru.

– Соль, которую изучили специалисты, была произведена в 16 странах мира. Среди образцов также присутствовали каменная (хлорид с галита) и морская соль. В последний нашли больше посторонних микрочастиц – 1674 на килограмм, – говорится в сообщении.

По словам ученых, наиболее загрязненной оказалась азиатская соль.

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К слову, ученым удалось разработать специальную вакцину от курения.

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