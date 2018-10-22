Сегодня можно заняться созидательными делами.

Гороскоп на сегодня, 22 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Забота о ближнем, проявление нежности, поддержка и участие сегодня могут быть весьма оценены другими и способствуют новому уровню взаимоотношений.

День хорошо подходит для тихой умиротворяющей деятельности. Поскольку окружающие могут многое воспринимать близко к сердцу, лучше избегать контактов, направленных на выяснение отношений.

Лучше перенести на другой день дела, требующие быстрых решений.

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Сегодня благоприятное время для садово-посадочных работ и занятий своим здоровьем.

Неблагоприятно брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.