Сегодня можно заняться созидательными делами.
Гороскоп на сегодня, 22 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.
Забота о ближнем, проявление нежности, поддержка и участие сегодня могут быть весьма оценены другими и способствуют новому уровню взаимоотношений.
День хорошо подходит для тихой умиротворяющей деятельности. Поскольку окружающие могут многое воспринимать близко к сердцу, лучше избегать контактов, направленных на выяснение отношений.
Лучше перенести на другой день дела, требующие быстрых решений.
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Сегодня благоприятное время для садово-посадочных работ и занятий своим здоровьем.
Неблагоприятно брать и давать деньги в долг.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.