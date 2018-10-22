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Первый снег в Киеве – синоптики назвали дату

В Киевской области прогнозируют дождь и сильный ветер в ближайшие дни, местами возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в столице 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий – дожди и порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киевской области 25 октября ожидается дождь, местами – с мокрым снегом.

Помните, во время непогоды нужно:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и других ситуациях немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

Фото: MNStudio/Dreamstime.com

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