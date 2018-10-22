34-летний Принц Гарри сказал, что хочет дочку.

Об этом он рассказал по дороге в Сиднейскую оперу, сообщает E.News.

Вдоль трассы, через которую пролегал путь Принца Гарри на торжественное открытие Игр Непокоренных в Сиднее, выстроились тысячи подданных, желающий приветствовать гостя королевских кровей. Одна из женщин в толпе задала вопрос, который давно всех волнует: “Ваше Высочество, кого бы вы хотели – дочку или сына?!”

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– Надеюсь, что родиться дочка! – выкрикнул в ответ Гарри.

Ранее стало известно, что ребенок Меган Маркл и принца Гаррипоявится на свет весной 2019 года.

Фото: bigpicture.ru.