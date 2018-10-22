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В 44 выглядит на 18: актриса из Тайваня раскрыла секрет молодости

Тайваньская актриса Алисса Чиа, известная своей моложавой внешностью, отметила 44-летие и рассказала, как сохранить молодость.

Ее советы опубликовало издание Daily Mail.

Чиа отпраздновала свой день рождения в кругу семьи: с 35-летним мужем и тремя дочерьми, старшей из которых 13 лет, средней три года, а младшей — один.

– День рождения — день, который все женщины любят и ненавидят, — написала она в своем аккаунте в социальной сети Weibo и добавила, что старшая дочь поздравила ее с двойным 22-летием.

Комментаторы восхитились ее внешностью и отметили, что она выглядит “даже не на 22 года, а на 18 лет”.
Актриса объяснила, что сохранить внешность ей помог полный отказ от алкоголя и вечерних и ночных перекусов. Она добавила, что старается избегать жареной и острой пищи. Кроме того, Чиа всегда ложится спать рано, откладывает телефон за два часа до сна, постоянно пьет теплую воду и занимается спортом как минимум дважды в неделю.

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Самым важным правилом она назвала умение расслабляться.

– Существует много способов выразить любовь к себе. Убедитесь, что у вас есть время на массаж лица и стоп, а также позволяйте себе отдохнуть, – рассказала она.

Чиа популярна в Китае и Юго-восточной Азии. С 16 лет она снимается в рекламных роликах, тайваньских сериалах и китайских фильмах. Также она ведет телепередачи и поет.

Напомним, сингапурский фотограф и в прошлом модель Чуандо Тан стал популярным в Instagram, ведь в свои 51 его тело и лицо выглядят максимум на 25 лет.

Фото: vi.fanpop.com.

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