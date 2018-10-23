Бельгийская фотомодель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция).

Об этом сообщает Mirror.

На появившейся в сети фотографии девушка позирует в черной бурке у входа в музей, демонстрируя нижнюю часть полностью обнаженного тела.

Снимок сделал австралийский фотограф Джесси Уокер, который сопровождал модель во время ее путешествия в Турции.

По словам модели, чтобы сделать этот кадр, им с фотографом пришлось отстоять в длинной очереди.

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– Если вы когда-нибудь были в соборе Святой Софии, вы знаете, что нет ни дня, когда бы его не наводняли тысячи туристов. Мы дождались момента, когда гид приблизился со своей группой, чтобы все могли нас видеть, – рассказала она.

Первая фотография не удовлетворила фотографа, и они повторили съемку на следующий день.

Пара едва не попалась полицейским, которые приехали за ними в отель. На тот момент модель и фотограф уже успели покинуть город.

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Фото: vladtime.ru.