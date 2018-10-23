Гороскоп на сегодня, 23 октября, советует обратить внимание на здоровье, а также направить активность на созидательные дела.

Гороскоп на 23 октября публикует Telegram-канал Astro.Expert.

День способствует активному времяпровождению.

Хорошо заниматься своим здоровьем, включая физические нагрузки, начало лечения болезней, все направленные на улучшение самочувствия процедуры.

Весьма удачно могут пройти обучающие мероприятия. Активность желательно направлять на созидательные дела.

Сегодня есть вероятность быть эмоционально восприимчивыми к происходящему, любое резкое слово способно обидеть.

Желательно с пониманием отнестись к чувствам собеседников и по возможности не общаться на конфликтные темы и с конфликтными людьми.

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Если хочется передохнуть от дел, то активный отдых предпочтительнее пассивного. Занятия творчеством могут принести удовольствие.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, начало путешествия.