PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Почти 2,5 тыс. лет. На дне Черного моря нашли уникальное судно/

Почти 2,5 тыс. лет. На дне Черного моря нашли уникальное судно

Группа британских археологов обнаружила на дне Черного моря греческий торговый корабль, возраст которого составляет 2400 лет.

Грецький корабель на дні Чорного моря

Древнегреческое судно датировано 400 годом до н.э. и находится практически в идеальном состоянии, пишет NDTV.

Его нашли на глубине более 2 км, длина корабля достигает 23 метров.

Вода на этой глубине не содержит кислорода, а это означает, что органический материал может сохраняться в течение тысяч лет.

Но поднимать его со дна не планируют.

По словам ученых, уникальность этой находки в том, что ранее подобные корабли можно было увидеть только на древних вазах.

Читайте: Египетских электриков будут судить за бороду Тутанхамона

Ранее Факты ICTV писали, что в болотистой местности Дании  археологи нашли останки древних воинов после ожесточенной битвы, датированной первым веком нашей эры.

Фотоeu.greekreporter.com

Видео: Mahaveer Meena

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина продаст на аукционе арестованное российское судно Норд
Nick Clegg
Facebook взял на работу бывшего британского вице-премьера
ЕС отложил экстренный саммит по Brexit
Обнаженные официанты устроили вечеринку британским бабушкам (18+)
Никогда не поздно: 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего возлюбленного
Диван “выкинул”: британку парализовало после секса
Дело Скрипаля: ГРУшник “Петров” работал официантом
Brexit
Туск допустил провал переговоров с Британией по Brexit
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка