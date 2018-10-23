Группа британских археологов обнаружила на дне Черного моря греческий торговый корабль, возраст которого составляет 2400 лет.

Древнегреческое судно датировано 400 годом до н.э. и находится практически в идеальном состоянии, пишет NDTV.

Его нашли на глубине более 2 км, длина корабля достигает 23 метров.

Вода на этой глубине не содержит кислорода, а это означает, что органический материал может сохраняться в течение тысяч лет.

Но поднимать его со дна не планируют.

По словам ученых, уникальность этой находки в том, что ранее подобные корабли можно было увидеть только на древних вазах.

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Ранее Факты ICTV писали, что в болотистой местности Дании археологи нашли останки древних воинов после ожесточенной битвы, датированной первым веком нашей эры.

Фото: eu.greekreporter.com

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