Группа британских археологов обнаружила на дне Черного моря греческий торговый корабль, возраст которого составляет 2400 лет.
Древнегреческое судно датировано 400 годом до н.э. и находится практически в идеальном состоянии, пишет NDTV.
Его нашли на глубине более 2 км, длина корабля достигает 23 метров.
Вода на этой глубине не содержит кислорода, а это означает, что органический материал может сохраняться в течение тысяч лет.
Но поднимать его со дна не планируют.
По словам ученых, уникальность этой находки в том, что ранее подобные корабли можно было увидеть только на древних вазах.
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Фото: eu.greekreporter.com
Видео: Mahaveer Meena