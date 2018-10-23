В компании Apple объяснили, что же значат буквы в названиях моделей iPhone.

Вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер заявил, что буквы в названиях последних моделей айфонов — XS и XR — не значат ничего, пишет Engadget.

– Я люблю машины и вещи, у которых есть скорость, а R и S – это буквы, которые используются в названиях спорткаров, которые действительно уникальны, – сказал он.

The Verge вспомнило, что Apple давала объяснения названиям своих моделей всего несколько раз. Так, на презентации iPhone 3GS в 2009 году Шиллер заявил, что буква S означает “speed” (“скорость”).

А после выхода в 2011 году iPhone 4S, впервые оснащенного голосовым помощником Siri, гендиректор Apple Тим Кук сказал, что на этот раз S расшифровывается как Siri.

Буквы в названии вышедшего в 2016 году iPhone SE снова расшифровал Фил Шиллер — они означают “Special Edition” (“специальная версия”).

Напомним, что показала компания Apple на прошлой презентации.

Фото: Jack Taylor/Getty Images