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Верующие создали “Pokemon Go”, где нужно искать Христа и апостолов

Католическая организация Fundación Ramón Pané создала игру в дополненной реальности, которая по принципу работы напоминает Pokemon Go.

Приложение называется Follow JC Go. Оно бесплатное.

В нем надо искать не только Иисуса, но и других выдающихся персонажей Библии, пророков, святых и христиан, чтобы собрать команду Евангелизации или eTeam, сообщает platfor.ma.

В игре можно выполнять индивидуальные или групповые миссии, общаться с другими геймерами-католиками и ходить на офлайн-встречи на религиозную тематику.

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Напомним, Sony анонсировала новую консоль PlayStation Classic.

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