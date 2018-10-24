Все зятья должны знать, что каждое четвертое воскресенье октября отмечается неофициальный праздник – Международный день тещи. В 2018 году он приходится на 28 октября.

Праздник хоть и шуточный, но весьма популярный во многих странах.

По некоторым данным, День тещи начали отмечать с 1934 года как альтернативу Дню матери.

Авторство приписывают редактору одной из американских газет в Техасе, который просто пошутил на страницах издания о том, что, мол, теща – это же вторая мама, поэтому имеет право на свой праздник, как День матери или День отца.

Так с его легкой руки праздник начали отмечать в США, в странах Латинской Америки, а затем и Европы.

При этом первоначально День тещи праздновали весной, но затем его дата переместилась на четвертое воскресенье октября.

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В Украине Международный день тещи стал известен недавно. Тем не менее – это отличный повод наладить диалог зятя с тещей, чья отношения давно стали поводом для анекдотов.

Так что, дорогие мужчины, если хотите, чтобы в вашей семье был мир и покой, подумайте, как сделать тещу своим другом и союзником.

Отмечая праздник, не скупитесь на комплименты и подарки теще, которая воспитала жену, прекрасную хозяйку и заботливую мать ваших детей.

Факты ICTV подобрали несколько вариантов подарка для тещи.

Торт из полотенец для любимой тещи Благоухание

Такой набор из двух полотенец – яркий, нужный и запоминающийся подарок. В декоре использованы цветы и мыло ручной работы с ароматом розы или шоколада. Теща точно оценит вашу хозяйственность.

Стоимость подарка – 900 грн.

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Вспомните, сколько сил вкладывает эта женщина в благополучие вашей семьи, и вы поймете, что ей просто необходим отдых, на который всегда не хватает времени.

Подарите теще одну процедуру или целый день релакса – все зависит от ваших финансовых возможностей. Она будет благодарна за заботу.

Приготовьте ужин для тещи

Поскольку праздник семейный, отмечать его лучше в кругу самых близких людей. Вы наверняка знаете вкусы свой тещи. Удивите и приготовьте на ужин ее любимые блюда или просто предложите выехать семьей за город на шашлыки. Мир и спокойствие в семье гарантированы, а теща станет лучшим другом!

К слову, СБУ разыграла убийство директора харьковского коммунального предприятия, чтобы спасти его от бывшей тещи.

Фото: kharkov.prom.ua, pixabay.com, pro-prazdniki.com