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Гороскоп на сегодня, 24 октября

Гороскоп на сегодня, 24 октября, советует воспользоваться возможностью сделать что-либо для желанных изменений в будущем.

Гороскоп на 24 октября публикует Telegram-канал Astro.Expert.

День не располагает к пассивному времяпровождению.

Сегодня то время, когда хорошо начинать шаги в направлениях, в которых хочется продвижения, изменения.

Благоприятно заниматься оздоровлением, но плановые хирургические вмешательства сегодня нежелательны.

Уместны действия, которые помогут вам подняться на другой уровень (не только в карьере).

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Обучение, познание нового, повышение квалификации — все начатое сегодня поможет вам в будущем. Хорошо общаться с единомышленниками, а также есть шанс наладить отношения в накаленных связях.

Может удаваться партнерское общение — взаимодействие ради командных интересов.

Рутинные дела и связанное с тяжелым эмоциональным переживанием лучше отложить на другой день. Весьма благоприятно заняться духовными практиками.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений.

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