В Тусоне (штат Аризона, США) к 6-летнему мальчику Тедди никто не пришел на день рождение.

Об этом сообщает Fox 10.

Тедди пригласил на день рождения 32 одноклассника, но на вечеринку никто не пришел.

Снимок расстроенного мальчика за столом в кафе набрал вирусную популярность. Его увидели в местной баскетбольной команде Финикс Санз, выступающей в НБА, и пригласили ребенка и его семью отпраздновать с тысячами фанатов на матче команды.

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Аналогичное предложение Тедди получил от местного футбольного клуба Финикс Райзинг.

Мать ребенка рассказала, что праздник перенесли на две недели из-за того, что его отец работает на Аляске.

Накануне родители одноклассников обещали прийти, но так никто и не явился.



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К слову, в США 68-летний миллионер из Флориды Марк Элалуф пригласил двух стриптизерш, чтобы они поздравили с днем рождения его 12-летнего сына.