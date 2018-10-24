Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею Mega Millions почти $1,6 млрд.
Организаторы лотереи подтвердили, что только один билет оказался выигрышным, сообщает Голос Америки.
Однако пока неизвестно, кто именно приобрел выигрышный билет.
Отмечается, что этот джек-пот значительно превысил прошлый рекордный выигрыш в $656 млн – в марте 2012 года.
Лотерея Mega Millions действует в 44 штатах, стоимость билета – $2, а вероятность сорвать джек-пот составляет 1 к 302 миллионам.
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Напомним, как в США украинка выиграла в лотерею $5 млн.
Фото: Dreamstime
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