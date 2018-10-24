PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Почти $1,6 млрд – в США сорвали рекордный джек-пот/

Почти $1,6 млрд – в США сорвали рекордный джек-пот

Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею Mega Millions почти $1,6 млрд.

Долар

Организаторы лотереи подтвердили, что только один билет оказался выигрышным, сообщает Голос Америки.

Однако пока неизвестно, кто именно приобрел выигрышный билет.

Отмечается, что этот джек-пот значительно превысил прошлый рекордный выигрыш в $656 млн – в марте 2012 года.

Лотерея Mega Millions действует в 44 штатах, стоимость билета – $2, а вероятность сорвать джек-пот составляет 1 к 302 миллионам.

Читайте57-летний трансгендер выиграл в лотерею $5,5 млн и стал девочкой

Напомним, как в США украинка выиграла в лотерею $5 млн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гости не пришли: фото одинокого мальчика с дня рождения стало вирусным
Убийство Хашогджи: найдены вещи журналиста, США рассмотрят санкции
В США 6 детей умерли от аденовируса, еще 12 заражены
Выход США из ядерного соглашения: что грозит Европе и откуда опасность
Трамп и Путин договорились о новой встрече – дата и место
История санкций в мире: к чему приводили и что ждет Россию
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Трамп пригрозил РФ и Китаю ядерным арсеналом
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка