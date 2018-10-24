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Погода в Украине на сегодня, 24 октября (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 24 октября, будет пасмурной и дождливой.

Прогноз погоды на сегодня дает Укргидрометцентр.

Так, в центре страны ожидается +6…+8°С, дождь.

На севере прогнозируется +5…+7°С с осадками в виде дождя.

На востоке страны будет от +9 до +14°С, на юге прогнозируется от +12 до +17°С в Херсонской области.

А на западе Украины ожидаются низкие температуры с мокрым снегом — +5…+7°С.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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