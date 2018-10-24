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Блюда на Хэллоуин: 5 праздничных рецептов

Факты ICTV собрали самые красивые и вкусные рецепты, которые помогут украсить любой стол на Хэллоуин.

что приготовить на хэллоуин

31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. В Украине этот праздник новый, но уже стал одним из любимых.

Хэллоуин можно отмечать, отправившись на вечеринку в тематическом костюме или же дома. Для праздничного стола можно составить необычную сервировку и интересно украсить блюда.

Факты ICTV предлагают несколько вариантов простых, но в то же время оригинальных блюд.

Нашествие мумий

Нашествие мумий – это сосиска в тесте, которая будет оригинально выглядеть на праздничном столе. Главное, что готовить их – элементарно.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста (450 г);
  • 10-15 сосисок;
  • 2 ст. л. кетчупа;
  • гвоздика
  1. Слоеное тесто достаем из морозилки, ждем разморозки.
  2. Разворачиваем, дополнительно слегка раскатываем. Смазываем кетчупом.
  3. Режем на длинные полоски шириной 1-1,5 см.
  4. Очищенную сосиску обматываем тестом по спирали. Вверху оставляем прорезь для глаз.
  5. Выкладываем сосиски на противень, застеленный бумагой для выпечки, в прорези вставляем глаза (бутоны гвоздики).
  6. Выпекаем при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Cпагетти Вампир

Спагетти приготовить еще проще. Вся соль в украшении!

Ингредиенты:

  • Паста – 200 г
  • Свежие помидоры – 2 шт
  • Томатная паста – 3 ст.л
  • Вода – чашка
  • Дольки чеснока – 3 шт
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сахар – 25 г
  • Моцарелла, оливки для украшения
  1. Сварите пасту аль денте в подсоленой воде. Помидоры бланшируйте, порежьте мелкими кубиками. Томатную пасту разбавьте в воде.
  2. Разогрейте масло в толстостенной сковороде, добавьте раздавленный и порубленный чеснок, соль и сахар. Как только появится характерный запах, добавьте разбавленную водой томатную пасту, дайте закипеть.
  3. Перемешайте и готовьте не более 10 минут или пока соус не загустеет. В последний момент добавьте бланшированные помидоры и черный перец. Дайте закипеть и снимите с огня.
  4. Выложите макароны на подогретые тарелки, сверху выложите томатный соус.
  5. Разрежьте шарики моцареллы и оливки и украсьте блюдо в виде лица вампира.

Привидения

Вкуснейшее пирожное можно украсить самым простым кремом белого цвета (творог, взбитый со сливками и сахарной пудрой, например). Шоколадными дропсами или растопленным шоколадом сделать глаза, рот – страшные привидения готовы.

Ингредиенты:

  • 200 г. черного шоколада с максимальным содержанием какао-бобов
  • 200 г. орехов (грецкие или миндаль)
  • 4 яйца
  • 250 г сливочного масла жирностью не меньше 82%
  • 150 г сахара
  • 125 г просеянной муки, смешанной с 0,5 ч.л. разрыхрытеля
  • 20 г какао-порошок
  1. Орехи крупно рубим ножом.
  2. На водяной бане топим шоколад и масло.
  3. Смешиваем яйца с сахаром до однородной массы.
  4. Вливаем яично-сахарную смесь в шоколадную массу.
  5. Смешиваем муку с разрыхлителем и какао.
  6. Соединяем все продукты воедино и заливаем в форму 20х20 сантиметров.
  7. Выпекаем 35 минут при температуре 175 градусов.

Пальцы ведьмы

Это блюдо можно уже назвать классикой хэллоуинского стола. Печенье с миндалем – страшно вкусно!

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 30 г миндальной муки
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • цедра 1 лимона
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 20 шт.неочищенного миндаля
  • клубничный конфитюр

1. Просеять муку с разрыхлителем и солью.

2. Добавить миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесить гладкое однородное тесто.

3. Разделить тесто на 20 равных частей. Сформировать из теста пальцы…

4. В местах сгиба сделать надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид ногтя.

5. Выложить печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смазать конфитюром и выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут.

 Фаршированный перец Джек

Перцы – отличный аналог для хеллоуинской тыквы.

Ингредиенты:

  • Сладкий перец 6 штук
  • Смешанный фарш 300 г
  • Рис 2 стакана
  • Консервированная фасоль 1 банка
  • Томатный соус с чили 200 г
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Сыр эдам по вкусу
  • Растительное масло 1 столовая ложка
  1. Подготовить перцы. Срезать верхнюю часть как крышечку, отложить. Очистить от семян. Вырезать острым ножом глаза, нос и рот. Затем варить в кипящей воде 2-3 минуты. Остудить.
  2. Рис промыть и отварить до готовности.
  3. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, затем обжарить фарш до отсутствия красных мест. Добавить соль, перец, специи по вкусу.
  4. Добавить в фарш фасоль, предварительно вылив жидкость из банки. Как следует перемешать и тушить 5 минут. Добавить в смесь соус, перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут.
  5. Добавить в смесь рис, перемешать, тушить под крышкой пару минут на маленьком огне.
  6. В каждый перец положить примерно 2 ложки получившейся смеси (не стоит класть слишком много), затем добавить тертый сыр (лучше брать твердые сорта). Накрыть перцы крышечками, поставить на противень и запекать около 12 минут на 180 градусах.

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.

Фото: dreamstime.

 

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