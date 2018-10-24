Факты ICTV собрали самые красивые и вкусные рецепты, которые помогут украсить любой стол на Хэллоуин.
31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. В Украине этот праздник новый, но уже стал одним из любимых.
Хэллоуин можно отмечать, отправившись на вечеринку в тематическом костюме или же дома. Для праздничного стола можно составить необычную сервировку и интересно украсить блюда.
Факты ICTV предлагают несколько вариантов простых, но в то же время оригинальных блюд.
Нашествие мумий
Нашествие мумий – это сосиска в тесте, которая будет оригинально выглядеть на праздничном столе. Главное, что готовить их – элементарно.
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста (450 г);
- 10-15 сосисок;
- 2 ст. л. кетчупа;
- гвоздика
- Слоеное тесто достаем из морозилки, ждем разморозки.
- Разворачиваем, дополнительно слегка раскатываем. Смазываем кетчупом.
- Режем на длинные полоски шириной 1-1,5 см.
- Очищенную сосиску обматываем тестом по спирали. Вверху оставляем прорезь для глаз.
- Выкладываем сосиски на противень, застеленный бумагой для выпечки, в прорези вставляем глаза (бутоны гвоздики).
- Выпекаем при температуре 180 градусов 20-30 минут.
Cпагетти Вампир
Спагетти приготовить еще проще. Вся соль в украшении!
Ингредиенты:
- Паста – 200 г
- Свежие помидоры – 2 шт
- Томатная паста – 3 ст.л
- Вода – чашка
- Дольки чеснока – 3 шт
- Соль, перец – по вкусу
- Сахар – 25 г
- Моцарелла, оливки для украшения
- Сварите пасту аль денте в подсоленой воде. Помидоры бланшируйте, порежьте мелкими кубиками. Томатную пасту разбавьте в воде.
- Разогрейте масло в толстостенной сковороде, добавьте раздавленный и порубленный чеснок, соль и сахар. Как только появится характерный запах, добавьте разбавленную водой томатную пасту, дайте закипеть.
- Перемешайте и готовьте не более 10 минут или пока соус не загустеет. В последний момент добавьте бланшированные помидоры и черный перец. Дайте закипеть и снимите с огня.
- Выложите макароны на подогретые тарелки, сверху выложите томатный соус.
- Разрежьте шарики моцареллы и оливки и украсьте блюдо в виде лица вампира.
Привидения
Вкуснейшее пирожное можно украсить самым простым кремом белого цвета (творог, взбитый со сливками и сахарной пудрой, например). Шоколадными дропсами или растопленным шоколадом сделать глаза, рот – страшные привидения готовы.
Ингредиенты:
- 200 г. черного шоколада с максимальным содержанием какао-бобов
- 200 г. орехов (грецкие или миндаль)
- 4 яйца
- 250 г сливочного масла жирностью не меньше 82%
- 150 г сахара
- 125 г просеянной муки, смешанной с 0,5 ч.л. разрыхрытеля
- 20 г какао-порошок
- Орехи крупно рубим ножом.
- На водяной бане топим шоколад и масло.
- Смешиваем яйца с сахаром до однородной массы.
- Вливаем яично-сахарную смесь в шоколадную массу.
- Смешиваем муку с разрыхлителем и какао.
- Соединяем все продукты воедино и заливаем в форму 20х20 сантиметров.
- Выпекаем 35 минут при температуре 175 градусов.
Пальцы ведьмы
Это блюдо можно уже назвать классикой хэллоуинского стола. Печенье с миндалем – страшно вкусно!
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 30 г миндальной муки
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- цедра 1 лимона
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 20 шт.неочищенного миндаля
- клубничный конфитюр
1. Просеять муку с разрыхлителем и солью.
2. Добавить миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесить гладкое однородное тесто.
3. Разделить тесто на 20 равных частей. Сформировать из теста пальцы…
4. В местах сгиба сделать надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид ногтя.
5. Выложить печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смазать конфитюром и выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут.
Фаршированный перец Джек
Перцы – отличный аналог для хеллоуинской тыквы.
Ингредиенты:
- Сладкий перец 6 штук
- Смешанный фарш 300 г
- Рис 2 стакана
- Консервированная фасоль 1 банка
- Томатный соус с чили 200 г
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Сыр эдам по вкусу
- Растительное масло 1 столовая ложка
- Подготовить перцы. Срезать верхнюю часть как крышечку, отложить. Очистить от семян. Вырезать острым ножом глаза, нос и рот. Затем варить в кипящей воде 2-3 минуты. Остудить.
- Рис промыть и отварить до готовности.
- В глубокой сковороде разогреть растительное масло, затем обжарить фарш до отсутствия красных мест. Добавить соль, перец, специи по вкусу.
- Добавить в фарш фасоль, предварительно вылив жидкость из банки. Как следует перемешать и тушить 5 минут. Добавить в смесь соус, перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут.
- Добавить в смесь рис, перемешать, тушить под крышкой пару минут на маленьком огне.
- В каждый перец положить примерно 2 ложки получившейся смеси (не стоит класть слишком много), затем добавить тертый сыр (лучше брать твердые сорта). Накрыть перцы крышечками, поставить на противень и запекать около 12 минут на 180 градусах.
Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.
Фото: dreamstime.