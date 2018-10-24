Факты ICTV собрали самые красивые и вкусные рецепты, которые помогут украсить любой стол на Хэллоуин.

31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин. В Украине этот праздник новый, но уже стал одним из любимых.

Хэллоуин можно отмечать, отправившись на вечеринку в тематическом костюме или же дома. Для праздничного стола можно составить необычную сервировку и интересно украсить блюда.

Факты ICTV предлагают несколько вариантов простых, но в то же время оригинальных блюд.

Нашествие мумий

Нашествие мумий – это сосиска в тесте, которая будет оригинально выглядеть на праздничном столе. Главное, что готовить их – элементарно.

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста (450 г);

10-15 сосисок;

2 ст. л. кетчупа;

гвоздика

Слоеное тесто достаем из морозилки, ждем разморозки. Разворачиваем, дополнительно слегка раскатываем. Смазываем кетчупом. Режем на длинные полоски шириной 1-1,5 см. Очищенную сосиску обматываем тестом по спирали. Вверху оставляем прорезь для глаз. Выкладываем сосиски на противень, застеленный бумагой для выпечки, в прорези вставляем глаза (бутоны гвоздики). Выпекаем при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Cпагетти Вампир

Спагетти приготовить еще проще. Вся соль в украшении!

Ингредиенты:

Паста – 200 г

Свежие помидоры – 2 шт

Томатная паста – 3 ст.л

Вода – чашка

Дольки чеснока – 3 шт

Соль, перец – по вкусу

Сахар – 25 г

Моцарелла, оливки для украшения

Сварите пасту аль денте в подсоленой воде. Помидоры бланшируйте, порежьте мелкими кубиками. Томатную пасту разбавьте в воде. Разогрейте масло в толстостенной сковороде, добавьте раздавленный и порубленный чеснок, соль и сахар. Как только появится характерный запах, добавьте разбавленную водой томатную пасту, дайте закипеть. Перемешайте и готовьте не более 10 минут или пока соус не загустеет. В последний момент добавьте бланшированные помидоры и черный перец. Дайте закипеть и снимите с огня. Выложите макароны на подогретые тарелки, сверху выложите томатный соус. Разрежьте шарики моцареллы и оливки и украсьте блюдо в виде лица вампира.

Привидения

Вкуснейшее пирожное можно украсить самым простым кремом белого цвета (творог, взбитый со сливками и сахарной пудрой, например). Шоколадными дропсами или растопленным шоколадом сделать глаза, рот – страшные привидения готовы.

Ингредиенты:

200 г. черного шоколада с максимальным содержанием какао-бобов

200 г. орехов (грецкие или миндаль)

4 яйца

250 г сливочного масла жирностью не меньше 82%

150 г сахара

125 г просеянной муки, смешанной с 0,5 ч.л. разрыхрытеля

20 г какао-порошок

Орехи крупно рубим ножом. На водяной бане топим шоколад и масло. Смешиваем яйца с сахаром до однородной массы. Вливаем яично-сахарную смесь в шоколадную массу. Смешиваем муку с разрыхлителем и какао. Соединяем все продукты воедино и заливаем в форму 20х20 сантиметров. Выпекаем 35 минут при температуре 175 градусов.

Пальцы ведьмы

Это блюдо можно уже назвать классикой хэллоуинского стола. Печенье с миндалем – страшно вкусно!

Ингредиенты:

250 г муки

30 г миндальной муки

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

цедра 1 лимона

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

20 шт.неочищенного миндаля

клубничный конфитюр

1. Просеять муку с разрыхлителем и солью.

2. Добавить миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесить гладкое однородное тесто.

3. Разделить тесто на 20 равных частей. Сформировать из теста пальцы…

4. В местах сгиба сделать надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему вид ногтя.

5. Выложить печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смазать конфитюром и выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут.

Фаршированный перец Джек

Перцы – отличный аналог для хеллоуинской тыквы.

Ингредиенты:

Сладкий перец 6 штук

Смешанный фарш 300 г

Рис 2 стакана

Консервированная фасоль 1 банка

Томатный соус с чили 200 г

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Сыр эдам по вкусу

Растительное масло 1 столовая ложка

Подготовить перцы. Срезать верхнюю часть как крышечку, отложить. Очистить от семян. Вырезать острым ножом глаза, нос и рот. Затем варить в кипящей воде 2-3 минуты. Остудить. Рис промыть и отварить до готовности. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, затем обжарить фарш до отсутствия красных мест. Добавить соль, перец, специи по вкусу. Добавить в фарш фасоль, предварительно вылив жидкость из банки. Как следует перемешать и тушить 5 минут. Добавить в смесь соус, перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут. Добавить в смесь рис, перемешать, тушить под крышкой пару минут на маленьком огне. В каждый перец положить примерно 2 ложки получившейся смеси (не стоит класть слишком много), затем добавить тертый сыр (лучше брать твердые сорта). Накрыть перцы крышечками, поставить на противень и запекать около 12 минут на 180 градусах.

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.

Фото: dreamstime.