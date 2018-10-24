Копия легендарного Титаника отправится в плаванье в 2022 году – через 110 лет после крушения оригинального лайнера в водах Атлантического океана.
Об этом сообщает CBS News.
По задумке австралийской компании Blue Star Line, Титаник-2 пройдет по тому маршруту, который должен был пройти первый Титаник, – из Саутгэмптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США).
Рейс будет длиться две недели.
Магнат Клайв Малмер, который финансирует Blue Star Line, сообщил MSN, что у лайнера будут такие же салоны и кабины, но современные средства безопасности, навигационные методы и технологии XXI века.
Отмечается также, что пассажиры Титаника-2 смогут облачатся в костюмы, соответствующие эпохи оригинального лайнера, чтобы прочувствовать атмосферу первого рейса.
Шлюпки рассчитаны на всех 2 435 пассажиров и 900 членов экипажа.
На замысел планируется потратить $500 млн.
Читайте: Кейт Уинслет “спасла Джека” с Титаника на американском шоу
Напомним, режиссер Титаника разрешил многолетний спор фанатов.
Фото: Stalkers