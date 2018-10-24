Копия легендарного Титаника отправится в плаванье в 2022 году – через 110 лет после крушения оригинального лайнера в водах Атлантического океана.

Об этом сообщает CBS News.

По задумке австралийской компании Blue Star Line, Титаник-2 пройдет по тому маршруту, который должен был пройти первый Титаник, – из Саутгэмптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США).

Рейс будет длиться две недели.

Магнат Клайв Малмер, который финансирует Blue Star Line, сообщил MSN, что у лайнера будут такие же салоны и кабины, но современные средства безопасности, навигационные методы и технологии XXI века.





B 2022 гoду Tитaник-2 спустят на воду и он отправится в тот же peйc / 3 фотографии

Отмечается также, что пассажиры Титаника-2 смогут облачатся в костюмы, соответствующие эпохи оригинального лайнера, чтобы прочувствовать атмосферу первого рейса.

Шлюпки рассчитаны на всех 2 435 пассажиров и 900 членов экипажа.

На замысел планируется потратить $500 млн.

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Напомним, режиссер Титаника разрешил многолетний спор фанатов.

Фото: Stalkers