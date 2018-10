Сегодня некоторые системы компании Apple работали некорректно.

Сегодня в системах компании Apple произошли сбои. Пользователи массово жаловались на проблемы в работе сервисов, сообщают Буквы.

Проблема была в скорости работы облачного хранения iCloud, включая календарь, заметки, почту, напоминания, контакты, сообщения.

Также проблемы в работе наблюдались таких сервисах как Фото, Back to My Mac, Find My Friend, и Mail Drop.

Комментариев от компании не поступало, но работа сервисов наладилась.

