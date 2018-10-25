На острове Майорка в Испании откроют отель для женщин. Мужчинам вход сюда будет полностью запрещены.

В городе Порто-Кристо на испанском курортном острове Майорка планируют открыть первый отель для женщин, пишет The Sun.

Четырехзвездочный отель Som Dona Women Only сети Som Hotels будет вмещать 39 номеров.

При этом постояльцами заведения смогут стать только женщины достигшие 18 лет.

По словам рецензента отеля Энни Беннетт, отель рассчитан на женщин, которые хотят чувствовать себя комфортно и безопасно в женском пространстве.

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В отеле будет здоровая кухня, оздоровительный центр, бассейн, лаундж и уникальная атмосфера.

Номер в отеле можно забронировать с апреля 2019 года. Цены стартуют от €72.