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Экономить – не стыдно: секрет богатства голландцев

В Нидерландах действует целая культура правильной экономии. Голландцы не стесняются собирать акционные флаера и ходить в магазин со своим пакетом.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом месте.

Голландцы привыкли носить с собой пакет, чтобы не покупать каждый раз новый. Кроме того, они сохраняют акционные флаера магазинов и разнообразные бонусные карточки.

Также голландцы отслеживают так называемые счастливые часы в кафе и магазинах.

Читайте: Правильная экономия: что делать, чтобы всегда иметь деньги - советы

Важно найти, где дешевле тот или иной продукт. Например, фрукты, овощи, рыбу выгоднее брать на рынках или ярмарках. А вот бытовую химию и крупы – лучше покупать в супермаркете. Особенно, в дни специальных акций, о которых пишут в местных газетах.

В Нидерландах есть даже день короля, в который все продают ненужные вещи. Это помогает избавиться от хлама и заработать денег.

Религия нидерландцев также на стороне экономии. До XVII века здесь исповедовали католицизм. После же, местные перешли в другую веру – одно из течений протестантской церкви – кальвинизм.

Одна из главных основ этой религии – умеренность во всем. Здесь богатые люди не кичатся своими доходами.

Ранее Факты ICTV писали, как спланировать свой бюджет и сколько можно сэкономить.

Фото: unsplash.

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