Сегодняшний день подходит для активных действий, но не стоит начинать что-то новое.

Гороскоп на сегодня, 25 октября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Звезды советуют заняться пересмотром ранее отложенных дел.

Спонтанность и творческий подход в делах могут дать положительные плоды.

При этом эмоционально день может толкать на деструктивные действия.

Поэтому в общении не стоит идти на конфликты – уместно проявить терпимость.

Возможно, сегодня не захочется прислушиваться к мнению окружающих, но желательно уважать их право на свою позицию.

Сегодня рекомендуется заняться уборкой дома, а затем устроить себе любые спа-процедуры – для очищения организма.

Неблагоприятно: начало путешествия, надевание новой одежды.

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