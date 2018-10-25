В этом году Хэллоуин приходится на среду, поэтому украинцы будут отмечать праздник на выходных 27-28 октября и немного 31.

Хэллоуин уже совсем скоро и сейчас самое время определиться с тем, как провести самую мистическую ночь.

В этом году вы сможете посмотреть спектакль, сходить на экскурсию или отправиться в костюме на настоящий бал.

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Также желающие могут поучаствовать в Параде зомби, который пройдет в центре.

Факты ICTV собрали лучшие мероприятия Киева на любой вкус.

Ночь кино Horror Movies

Фото: Facebook

27 октября; 10.30



Циферблат



Билеты: 130 грн

Купить билеты можно тут

Тема предстоящей кино-ночи: Horror Movies.

27 октября в Циферблате можно будет насладиться классическими horror stories всех времен и народов.

В программе 3 фильма: Кошмар на улице Вязов (1984), Омен (1976), Хэллоуин (1978).

В стоимость билета входит чай, кофе, печенье и тосты с джемами.

Парад Зомби

Фото: Facebook

27 октября; 10.30



Метро Золотые ворота

27 октября толпы “мертвых” людей пройдут по улицам Киева.

Около полтысячи зомби, призраки, культовые персонажи из хорроров и другая нечисть будет идти по улицам города, и только выжившие, вооруженные самодельным оружием будут давать им отпор.

Экскурсия в Дом барона



Фото: kiev-code.com.ua

28 октября; 10.30



Ул. Ярославов вал, возле памятника Ярославу Мудрому



Билеты: 150 грн

Купить билеты можно тут

Дом Барона на Ярославовом валу — легендарное место, полное небылиц и тайн. Канун Хеллоуина — лучшее время, чтобы открыть для себя некоторые из них.

Во время этой экскурсии вы увидите: безумную планировку комнат Замка Барона; невероятный контраст роскошной лепнины и старых советских люстр; фирменный знак дома — удивительные камины, возле которых когда-то сидел Барон. А кроме этого узнаете: почему этот средневековый замок появился именно в Киеве; что связывает дом Барона с Панамским каналом; в чем нуждались и о чем мечтали миллионеры в прошлом столетии.

Halloween в Феофании

Фото: Facebook

28 октября. 13.00



Феофания



Билеты: 30 грн

Организаторы подготовили для всех участников интересную программу.

13.00 – 18.50 – анимационная программа В стране Хэллоуин, развлечения для всей семьи с Графом Дракулой и Королевой Ночи.

13.00 – 18.30 – Диджей-чародей.

13.00 – 18.00 – пророчества Алисы в Стране Гуляндии (Гадания мага и гадалки).

16.00 – выступление иллюзиониста.

16.30 – праздничная дискотека вокруг костра.

17.00 – конкурс на лучшую композицию из хэллоуинской тыквы.

18.00 – конкурс на лучшее хеллоуинское одеяние.

19.00 – огненное шоу.

9.00 – 21.00 – вкусная кухня, мангал-меню, полезные и вкусные напитки, сладости.

Очень страшная экскурсия



Фото: Facebook

28 октября. 14.00



Метро Крещатик



Билеты: 100 грн

Купить билеты можно тут

Киев — столица, которая таит в себе немало загадочных мест. Во время прогулки по Крещатику можно увидеть некоторые из них, открыть для себя неизвестную, темную сторону киевских улиц и зданий.

Вы узнаете, в каких домах живут привидения, где водятся оборотни, и в каком именно месте находится переход в потусторонний мир. Особенно такая прогулка понравится любителям мистических историй, и всем, кто хочет узнать о городе Киеве новые и интересные факты.

Святой ночью



Фото: newtheatre.kiev.ua

29 октября, 19.00



Новый драматический театр на Печерске



Билеты: 130 грн

Купить билеты можно тут



Постановка по мотивам знаменитых произведений Антона Чехова: Святою ночью, Княгиня, Егерь, Верочка, На подводе. Главная тема спектакля — любовь — чувство мистическое и необъяснимое. Герои этой истории — люди ищущие. Они идут по дорогам, сплавляются по рекам, а вместе с тем — ищут любовь, счастье и смысл своего существования.

STAND-UP Halloween



Фото: Facebook

30 октября; 20.00



Caribbean Club



Билеты: 150 – 400 грн

Купить билеты можно тут

Страшно смешной концерт, приуроченный специально ко Дню Всех Святых. 1 вечер, 1 сцена, 5 супер-комиков. В этот вечер на сцене вас будут развлекать: Максим Кравец — автор и актер юмористического проекта #шоуюри, финалист проекта Комик на миллион; Андрей Бережко — участник проекта Сomedy Батл и Открытый микрофон на ТНТ; победитель Рассмеши Комика и участник ТВ-проекта Ліга Сміху; Святослав Марченко — участник Cherkasy stand-up club, Stand-up.UA, Лаборатория юмора, Lviv City Stand Up, автор телевизионных юмористических проектов Украины; Кирилл Мазур — самый молодой комик в Украине, дважды победитель шоу Рассмеши Комика и Бекир Мамедиев — еще один победитель множества юмористических шоу.

Подпольный Стендап: XL. Halloween Edition



Фото: Facebook

30 октября; 20.00



Дом Кино



Билеты: 150 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Одно из самых больших событий Украины в жанре стендап-комедии, размах которого удивит и порадует. Помимо смешного и дерзкого материала от лучших киевских комиков, зрителей ждет несколько часов настоящей комедийной импровизации, шутки будут рождаться прямо на сцене, а темы для них выберут сами зрители. На сцене: Настя Дерская — победительница шоу Рассмеши Комика и фестиваля Internatoinal StandUp Comedy Week in KIEV; Антон Тимошенко — абсолютный победитель шоу Рассмеши Комика; Дядя Женя — самый старый стендап-комик Киева; Сергей Липко — дважды победитель шоу Рассмеши Комика; Макс Вышинский — сценарист комедийных шоу и сериалов; Андрей Щегель — самый лысый и скандальный комедиант столицы.

Halloween: Бал у Воланда

Фото: Facebook

31 октября; 20.00

Д12

Билеты: 700 – 3000 грн

Купить билеты можно тут

Самая масштабная мистическая вечеринка сезона — Бал Сатаны по мотивам булгаковского Мастера и Маргариты.

Тех, кто осмелится ее посетить, ждут: 1100 метров мистического пространства для танцев, развлечений и незабываемых впечатлений; костюмированный бал для самых смелых; сеанс черной магии от Воланда и его свиты; фудкорт в стиле ресторана для членов Массолита; шоу-балет грешниц; выбор королевы Бала; авторские коктейли от Мастера и Азазелло; фотозоны с мистическими сюжетами, DJ-шабаш до утра и много других сюрпризов от Булгакова.

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.