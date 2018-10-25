Xiaomi представила в Пекине новый флагман Mi MIX 3. Его главной особенностью стал магнитный механизм, позволяющий сдвинуть безрамочный дисплей вниз, обнажив фронтальные камеры.

Xiaomi Mi MIX 3 получил топовые характеристики и революционный дизайн, пишет The Verge.

Так, сдвигом экрана можно запускать приложение для съемки, принимать входящие вызовы и открывать любой фирменный сервис.

В настройках также можно выбрать звуковой эффект, который будет дополнять это движение. По заявлению производителя, магнитный механизм легко выдержит 300 000 циклов раскрытия и закрытия.

Экран Mi MIX 3 имеет диагональ 6,39 дюйма. В нем используется OLED-матрица с соотношением сторон 19,5 : 9 и разрешением 2 340 × 1 080 пикселей. Дисплей занимает 93,4% площади всей фронтальной панели.

Для селфи предусмотрено две камеры: основная на 24 Мп с сенсором Sony IMX576 и дополнительная на 2 Мп. Последняя предназначена для замера глубины резкости и размытия фона.

Некоторые специалисты уже заявили, что новинка снимает лучше, нежели флагман Huawei P20 Pro, который пока лидирует по качеству снимков.

За производительность Mi MIX 3 отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой сетей 5G. Объём оперативной памяти — до 10 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3 850 мАч.

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Смартфон будет доступен в синем, черном и зеленом цветах. Корпус во всех вариантах керамический. Цены следующие:

6 ГБ + 128 ГБ — 3 299 юаней (≈ 13 450 гривен);

8 ГБ + 128 ГБ — 3 599 юаней (≈ 14 700 гривен);

8 ГБ + 256 ГБ — 3 999 юаней (≈ 16 300 гривен).

Напомним, Xiaomi Mi 8 Lite начнут продавать с Украины.