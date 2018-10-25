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Сколько денег туристы привезли в Украину в 2017 году

В 2017 году Украину посетили 14,23 млн туристов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Київ

При этом Украина заработала за них $1,261 млрд, что составляет только 0,2% доходов от туризма в европейских странах, говорится в отчете Всемирной туристической организация при ООН (UNWTO).

Для сравнения – Европа заработала на туристах за тот же период $519,232 млрд.

По данным отчета, больше всего денег в 2017 году туристы потратили в США ($210,7 млрд), Испании ($68 млрд) и Франция ($60,7 млрд).

В первую десятку также попали Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао (Китай) и Япония.

Общий доход всех стран мира от туризма составил $1,34 трлн, что на 5% больше, чем за предыдущий год.

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Фото: Dreamstime

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