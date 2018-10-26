31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин – праздник, который наполнен мистикой, волшебством и загадками.

По большинству заведений планеты прокатится волна маскарадов, для которых многие уже давно подыскали себе костюмы.

Несмотря на то, какой костюм вы себе выберете – вампира, ведьмы, зомби – для завершения образа вам понадобиться подходящий макияж.

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Факты ICTV решили помочь вам определиться с выбором макияжа на Хэллоуин в домашних условиях.

Для того чтобы сделать макияж дома вам понадобится:

– краска для грима (аквагрим);

– косметика – тушь для ресниц, тональный крем, пудра, тени для глаз, румяна, помада;

– накладные ресницы;

– цветные линзы для глаз;

– парик или цветная пастель для окраски волос.

Отмечаете Хеллоуин? Нет, я ж верующий

Иду на вечеринку

Пойду испугаю соседа

Да, уже несколько дней

Я уже в костюме Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Невеста Франкенштейна:

Сшитая женщина из фрагментов мертвых тел… Жутко и оригинально.

Этот образ берет начало из одноименного фильма ужасов 1935 года. Классика так сказать.

Сломанная кукла:

Один из несложных и оригинальных образов. Кукольность лица выглядит очень красиво, необычно и страшно. Никаких бородавок и серой кожи – только небольшие трещинки…

Для воплощения потребуются накладные ресницы и милые бантики.





Образ зомби:

На одной половине лица выполняется обычный макияж с яркой помадой, идеальным тоном лица, а на другой стороне выполняется макияж зомби. Выглядит круто!





Образ вампирши:

Скорее всего это является самым простым и популярным образом. Находите накладные зубы с клыками, ярко-красную помада, белоснежную пудру – ваш образ готов.

Также можно выделить скулы коричневым цветом и сделать яркие стрелки, дополнив накладными ресницами.





Образ ведьмы:

Здесь есть 2 варианта, и ваш выбор зависит от того, как вы себе представляете ведьму. Это может быть ведьма с зеленой кожей, огромным носом и бородавкой или же сексуальная ведьма с бледной кожей и лукавым взглядом. В любом случае, дома можно сделать оба варианта.





Образ Харли Квинн:

После выхода Отряда самоубийц невероятно популярным образом стала девушка Джокера и просто красотка Харли Квинн. Если вы хотите современный образ, тогда обязательно запаситесь сине-красными тенями.





Образ Белой Королевы:

Еще один популярный образ, который появился после выхода фильма Алиса в Зазеркалье. К счастью, мы нашли видео, которое доступно расскажет и покажет, как перевоплотиться в героиню фильма.





Напомним, ранее Факты ICTV писали, где взять костюм на Хэллоуин и сколько он будет стоить.