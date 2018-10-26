Последние выходные октября уже на носу! Факты ICTV предлагают несколько интересных событий, которые ожидают Киев.

Киевляне смогут попасть на рок-концерт группы Epolets или загадочных Мачете.

На этих выходных пройдет очередной спектакль Дикого театра Кицюня.

Читайте: Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018

Также на ВДНХ состоится фестиваль технологий VapeReality FEST.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уик-энд.

Epolets

Фото: Facebook

ATLAS

27 октября, 19.00

Стоимость билетов: 300-800 грн

Купить билеты можно тут

О них говорили, как о будущем украинской рок-музыки, и теперь они собираются стать ее настоящим. За шесть лет своего творческого пути Epolets сыграли более 400 концертов в Украине и Европе, покорив тысячи фанов своей музыкой и мощной энергией живых выступлений.

В течение года они не давали о себе знать, и теперь настало время для долгожданной встречи с поклонниками. 27 октября на сцене ATLAS состоится единственный в этом году концерт, на котором Epolets исполнят лучшие песни из своего немалого наследия, также порадовав слушателей многими композициями.

Мельница

Фото: Facebook

Центр Культуры и Искусств НАУ

27 октября, 19.00

Стоимость билетов: 490-1490 грн

Купить билеты можно тут

Известная фолк-рок группа Мельница уже почти два десятилетия радует поклонников своей музыкой. Перед тем, как отпраздновать юбилей, и перевернуть страницу целого этапа творчества, они приедут в Киев, чтобы подвести итоги концертной программой из лучших хитов.

Фэнтезийные и мифические герои оживают в песнях группы под звуки арфы, флейт, гитар, барабанов, бубнов, варганов, скрипок и многих других инструментов, которые образуют поистине сказочное звучание.

Vape Reality FEST

Фото: Facebook

ВДНХ, 3 павильон

27 октября, 10.00

Вход свободный

VapeReality FEST — это фестиваль технологий, которые доказывают, что будущее уже наступило. VR Fest посвящен вещам, которые недавно, однако стремительно вошли в жизнь современного человека, чтобы делать ее более удобной, более безопасной, более здоровой и интересной. Вейпинг, электротранспорт, виртуальная реальность, 3D принтеры и робототехника — все это является актуальной действительностью, которая еще недавно казалась фантастикой. Развитие этих технологий только набрали обороты, и трудно даже представить, что нас ждет впереди.

Фестиваль VapeReality FEST немного поднимет занавес будущего, чтобы вы могли узнать о нем первыми.

Мачете

Фото: Facebook

Freedom Hall

27 октября, 20.00

Стоимость билетов: 550-2000 грн

Купить билеты можно тут

Самая загадочная группа страны. Группа Мачете воплощает в своей программе Крепче меня держи энергию, призванную объединять людей. Лидер группы Моше Пинхас утверждает, что на их концертах происходят чудеса: после выступлений Мачете люди возвращаются в мир с зарядом чистой энергии и любви.

Музыканты верят, что меняют мир к лучшему, и делают это вместе со своими слушателями. Музыка объединяет творца и того, кто ее воспринимает, образуя мощный поток, сила которого растет пропорционально искренности тех, кто в этом потоке.

Кицюня

Фото: Facebook

Дикий театр

26 октября, 20.00

Стоимость билетов: 150-500 грн

Купить билеты можно тут

Патрик – жестокий и безжалостный убийца держит в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть лишь одно существо во всем мире к которому Патрик имеет истинные чувства. Но с ней случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

Очень радикальная черная комедия Кицюня по пьесе Мартина Макдонаха Лейтенант с острова Инишмор.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий октября, которые безусловно достойны внимания.