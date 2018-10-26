На аукционе Christieʼs за $432 тыс. продали картину Портрет Эдмона Белами, созданную искусственным интеллектом. Это первая подобная работа, проданная на крупном аукционе.

Об этом сообщили в Chirstieʼs.

Изначально лот оценивали в $7-10 тыс.

Портрет Эдмона Белами входит в серию Семья Белами, созданную французским коллективом Obvious с помощью искусственного интеллекта, который изучил 15 тысяч портретов XIV—XX веков.

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Obvious использовали алгоритм генеративно-состязательной сети, который предполагает состязание двух нейросетей. Первая сеть, просмотревшая исторические портреты, пыталась создать свою картину; вторая сеть должна была отличить ее от настоящих.

– Цель — заставить дискриминатор думать, что новые изображения — это настоящие портреты. В таком случае мы и имеем результат, — рассказали в Obvious.

Как пишет The Verge, Obvious заимствовали (предположительно, в значительной мере) код 19-летнего художника Робби Бэррата, который известен созданием произведений искусства с помощью нейросетей.

Напомним, картина художника Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

Фото: Chirstie’s, Instagram.