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Стоит ожидания – критики о Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 сегодня появилась на прилавках и критики уже назвали ее одной из лучших видеоигр поколения.

Red Dead Redemption 2

Рецензии на Red Dead Redemption 2 появились еще вчера после обеда и все критики начали расхваливать ее невероятное внимание к деталям и игровой процесс.

– Red Dead Redemption 2 вдыхает новую жизнь жанр открытого мира... Независимо от того, участвуете ли вы в массовых перестрелках в салуне или тихо наслаждаетесь моментом во время рыбалки на озере, все это похоже на часть жизни Моргана. Уровень детализации непревзойденный, и это игра, которая хочет, чтобы вы путешествовали медленно и наслаждались этими маленькими деталями. Rockstar приняла определенные риски в устранении традиционных игровых удобств, но все окупается в связи с лучшим опытом от игры. Red Dead Redemption 2 ставит новую планку в деталях и погружении, которая будет держаться долгие годы, – написали в PlayStation LifeStyle и поставили видеоигре 10 баллов из 10 возможных.

Многие назвали Red Dead Redemption 2 лучшей работой Rockstar не только из-за внимания к деталям, но и благодаря лучшему сюжету из всех проектов компании и прекрасным персонажам.

– Red Dead Redemption 2 – уникальная игра об уникальных людях. Сценарий, визуальные эффекты и игровой процесс объединены, чтобы создать невероятную видеоигру, которая стоила ожиданий, – пишут об игре в Gaming Nexus.

В основном, критики решили наградить видеоигру “идеальными” оценками и сейчас ее средний бал составляет 97/100.

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Конечно, за такую прелесть и платить придется сполна. Согласно информации на сайте PlayStation Store, придется освободить почти 90 ГБ места, чтобы установить Red Dead Redemption 2.

Видеоигра уже доступна для обладателей PlayStation 4 и Xbox One, а вот о релизе на ПК еще ничего не известно. Но стоит отметить, что первая часть Red Dead Redemption так и не появилась на компьютерах.

К слову, компания CD Projekt RED продемонстрировала 48 минут игрового процесса ожидаемой видеоигры Cyberpunk 2077.

Фото: Rockstar Games

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