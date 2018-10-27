Первая половина дня хорошо подойдет для созидательных дел.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня лучше не проводить крупные покупки и серьезные финансовые операции, поскольку есть вероятность необоснованных трат.

– Желания сегодня могут захлестывать, не стоит принимать решения поспешно — наоборот, все несколько раз взвесить или даже переждать день, – говорится в сообщении.

Вторая половина дня может быть эмоциональной, возможны конфликтные ситуации. Не стоит начинать ничего важного и нового. Важные или обязательные дела лучше запланировать на первую половину дня.

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Вечером лучше позаниматься спокойными делами, которые не перевозбуждают нервную систему.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.