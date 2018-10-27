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Момо, ведьмы и демоны: в Киеве прошел парад зомби

Сегодня в центре Киева прошел парад зомби.

Об этом сообщает корреспондент Апострофа.

Возле метро Золотые Ворота в столице собралось около сотни участников зомби-парада в гриме. Они одеты в костюмы мертвых монашек, рыцарей тьмы, зомби, ведьм, привидений и других мистических персонажей.

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Момо, ведьмы и демоны: в Киеве прошел парад зомби / 8 фотографий

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Напомним, что 31 октября во всем мире будут праздновать Хэллоуин – праздник, который наполнен мистикой, волшебством и загадками.

Факты ICTV решили помочь вам определиться с выбором макияжа на Хэллоуин в домашних условиях.

ФОТО: УНИАН

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