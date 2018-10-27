Международный День тещи, который отмечается ежегодно в четвертое воскресенье октября, в 2018 году выпадает на 28 октября. Факты ICTV уже собрали лучшие и самые теплые поздравления с Днем тещи.

Самые прикольные и оригинальные поздравления для тещи – сказанные от чистого сердца! Именно так можно выразить благодарность и признательность за понимание, терпение и помощь, а главное – за самую лучшую в мире жену.

Теплые и искренние поздравления с Днем тещи – в нашей подборке.

І

Желаю Вам, чтобы день этот был удачным,

Чтоб новое счастье принес он с собой.

Желаю Вам, чтоб реальностью стало

все то, что казалось всего лишь мечтой!

ІІ

Не зову тебя я тещей,

Что, конечно, не пустяк –

До знакомства был я тощий,

А теперь твердят: толстяк!

За тепло, добро спасибо,

За домашний мир, покой.

А тебе я сын родной, а

Без тебя – кто я такой?!

ІІІ

Мимо тещиного дома

Я без дела не хожу…

То на блиночики заскочу,

То ей песенку сложу…

С праздником!

IV

Теще родной пожелать я хочу,

Чтобы не знала дорогу к врачу,

Чтоб нам на счастье сто лет прожила,

Чтобы как алая роза, цвела!

V

Теща – мне вторая мать,

Лучшей в мире не сыскать,

Хороша, как маки в поле,

И нужна, как гол в футболе.

Мне без тещи никуда –

Ни туда и ни сюда!

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Мы также писали о том, что можно подарить теще в ее праздник.