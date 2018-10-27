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Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене

Парагвайка Клара Соса упала в обморок на сцене после того, как ее объявили победительницей конкурса красоты Miss Grand International.

Видеозапись случившегося появилась на YouTube.

Стоявшая рядом с ней соперница из Индии Минакши Чаудхари не смогла подхватить девушку.

На кадрах конкурсантки стоят друг напротив друга, держась за руку и ожидая объявления ведущего.

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Когда тот произнес Парагвай, Соса пошатнулась и упала на подмостки. Через некоторое время она пришла в себя и смогла примерить корону.

Напомним, трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018.

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