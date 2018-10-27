Ежегодно в Нью-Йорке проходит один из самых знаменитых фестивалей мира Great Jack O’Lantern Blaze. И посвящен он Хэллоуину. Факты ICTV собрали для вас лучшие фото с мероприятия, чтоб вы точно знали, как украсить дом к самому мистическому празднику.

Ровно на месяц поместье Ван Кортленд превратилось в небольшой город тыкв и светящихся домиков. Настроение Хэллоуина создают более 7 тысяч тыквенных светильников, а также невероятные скульптуры и движущиеся инсталляции.

На фестивале трудятся свыше тысячи волонтеров. Они следят за тем, не перегорели ли светильники и заменяют испорченные тыквы свежими.

Предлагаем вашему вниманию фото посетителей фестиваля в Instagram.

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К слову, Факты ICTV собрали лучшие мероприятия Киева на Хэллоуин 2018.

ФОТО: xxlittlelulu/Instagram; The Great Jack O’Lantern Blaze/Instagram