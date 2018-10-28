Первая половина дня больше подходит для очистительных мероприятий и уединения — например, уборки помещений, прогулки на природе, соблюдения поста.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

И именно сегодня — весьма благоприятное время для почитания своих самых близких и родных, хорошо молиться за них, держать пост или посильную аскезу. И особенно благоприятно делать это женам для своих мужей. Пост желательно держать до восхода Луны. Кто не может держать пост по каким-либо причинам, хорошо оказать всяческую поддержку и сделать что-то приятное для самых близких.

Не стоит вовлекаться в конфликтные ситуации, поддерживать их или начинать.

Сегодня благоприятна любая мягкая деятельность, забота о родных. Хорошее время для творчества, обучения, а также отдыха. Время создавать уютную атмосферу в доме. Тяжелую работу желательно исключить из списка дел. Важно уделить внимание детям, дать им поддержку. Сегодня стоит вспомнить о вашей безусловной любви к ним и проявить свое покровительство, а воспитание и обсуждение ошибок лучше отложить на другой день.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос.

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К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2018для представителей всех знаков зодиака.