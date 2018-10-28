Международный День тещи, который отмечается ежегодно в четвертое воскресенье октября, в 2018 году выпадает на 28 октября. Факты ICTV уже собрали лучшие и самые теплые поздравления с Днем тещи.
Самые прикольные и оригинальные поздравления для тещи – сказанные от чистого сердца! Именно так можно выразить благодарность и признательность за понимание, терпение и помощь, а главное – за самую лучшую в мире жену.
Теплые и искренние поздравления с Днем тещи – в нашей подборке.
І
Желаю Вам, чтобы день этот был удачным,
Чтоб новое счастье принес он с собой.
Желаю Вам, чтоб реальностью стало
все то, что казалось всего лишь мечтой!
ІІ
Не зову тебя я тещей,
Что, конечно, не пустяк –
До знакомства был я тощий,
А теперь твердят: толстяк!
За тепло, добро спасибо,
За домашний мир, покой.
А тебе я сын родной, а
Без тебя – кто я такой?!
ІІІ
Мимо тещиного дома
Я без дела не хожу…
То на блиночики заскочу,
То ей песенку сложу…
С праздником!
IV
Теще родной пожелать я хочу,
Чтобы не знала дорогу к врачу,
Чтоб нам на счастье сто лет прожила,
Чтобы как алая роза, цвела!
V
Теща – мне вторая мать,
Лучшей в мире не сыскать,
Хороша, как маки в поле,
И нужна, как гол в футболе.
Мне без тещи никуда –
Ни туда и ни сюда!
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Мы также писали о том, что можно подарить теще в ее праздник.