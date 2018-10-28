Факты ICTV собрали самые пугающие и стильные образы, которые могут украсить вечеринку на Хэллоуин.

Идеи костюмов на Хэллоуин подобрать и реализовать не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В среднем покупка костюма обойдется от 800 грн до 3 тыс. грн, а аренда – от 70 грн до 800 грн. Цены на аксессуары колеблются от 30 грн до 500 грн. Один из самых популярных атрибутов – искусственная кровь стоит около 150 грн за 100 мл. Если вам захочется профессиональный грим, то мастеру придется выложить от 500 до 1,5 тыс. грн.

Костюмы и аксессуары лучше всего заказать уже сейчас. На многих сайтах еще прошлогодние цены и действуют скидки.

Вампир

Это один из самых популярных костюмов на Хэллоуин. Чтобы в этом году выглядеть стильным вампиром, откажитесь от переизбытка вышивки и кружев. Достаточно подобрать красивое черное платье и сделать кровавый макияж. Костюм может быть сексуальным, но не вульгарным.

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Также дополнить образ помогут колготы в сеточку, бутафорские клыки, готические украшения, длинные перчатки и цветные линзы. Не забудьте запастись бутафорской кровью.





Топ-5 идей костюмов на Хэллоуин 2018 / 3 фотографии

Игра престолов

Герои сериала сейчас находятся на пике популярности и имеют много фанатов, которые заходят перевоплотиться в персонажей. Костюмы можно заказать в интернете или сшить самостоятельно.







Топ-5 идей костюмов на Хэллоуин 2018 / 4 фотографии

Ведьма

Главенствует обычно над всей нечистью именно ведьма. Сделать подобный костюм из того, что есть под рукой проще всего. Черное платье, которое можно дополнить корсетом, шляпа и аксессуары: паутина, пауки, летучие мыши, черви.





Топ-5 идей костюмов на Хэллоуин 2018 / 3 фотографии

Супергерои

Также одними из самых любимых персонажей для Хэллоуина являются герои Marvel и DC. Такие костюмы придется брать напрокат или покупать.







Топ-5 идей костюмов на Хэллоуин 2018 / 4 фотографии

Зомби

Пожалуй, самый простой костюм. Достаем старую, рваную одежду, рисуем синяки под глазами и все! Можете также создать необычный макияж. На роль аксессуаров подойдут бутафорские человеческие части тела и кровь.





Топ-5 идей костюмов на Хэллоуин 2018 / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать на Хэллоуин.

Фото: unsplash, vikatoriia.a, theblackmetalbarbie,

byjeannine, peachtsuri, reza_cosplay, dakota_marina