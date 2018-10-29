Компания MX3D построила первый в мире пешеходный мост, выполненный по технологии 3D-печати методом дуговой сварки. Его установят в Амстердаме.
Об этом сообщает Радио свобода.
Проект воплощали в течение трех лет.
Специальный робот со сварочным аппаратом фактически “вырастил” конструкцию из стальной проволоки. Мост планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.
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Длина моста составляет 12 м, масса – около четырех тонн.
К слову, в марте американский стартап ICON представил первый дом в США, распечатанный на 3D-принтере.
Фото: dreamstime.
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