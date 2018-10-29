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12 метров и 4 тонны: первый мост, напечатанный на 3D-принтере

Компания MX3D построила первый в мире пешеходный мост, выполненный по технологии 3D-печати методом дуговой сварки. Его установят в Амстердаме.

Об этом сообщает Радио свобода.

Проект воплощали в течение трех лет.

Специальный робот со сварочным аппаратом фактически “вырастил” конструкцию из стальной проволоки. Мост планируют установить над одним из каналов в Амстердаме в следующем году.

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Длина моста составляет 12 м, масса – около четырех тонн.

К слову, в марте американский стартап ICON представил первый дом в США, распечатанный на 3D-принтере.

Фото: dreamstime.

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