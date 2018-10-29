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Бабушка 3 года крала у клиентов ради подтяжки лица

69-летняя Кристин Маргарет О’Шиа из города Таунсвилл (Австралия) в течение трех лет обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лица.

Об этом пишет Daily Mail.

О’Шиа, работающая в компании Amway, уговорила клиентов отдать ей более 84 тысяч австралийских долларов. Женщина говорила, что закупит на эту сумму иностранную валюту, в том числе иракский динар.

С 2014 по 2017 год жертвы мошенницы переводили ей деньги больше 20 раз.

Однако более половины суммы австралийка потратила на косметические процедуры, в том числе на подтяжку лица.

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26 октября по делу О’Шиа состоялось судебное заседание.

Адвокат О’Шиа заявил, что клиенты его подзащитной должны были знать о рисках при подобных вкладах. Он также отметил, что она регулярно участвовала в благотворительных акциях.

По его словам, О’Шиа готова выплатить компенсацию в 30 тысяч австралийских долларов вдобавок к 6,8 тысячи австралийских долларов, которые полиция уже изъяла у нее и вернула жертвам обмана.

Женщину приговорили к тюремному заключению на два с половиной года с возможностью выйти на свободу после четырех месяцев заключения.

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Бабушка 3 года крала у клиентов ради подтяжки лица / 2 фотографии

К слову, студент из города Роанок (США) Мануэль Карлос Рамирез-Годой дважды за 3 месяца ограбил магазин спортоваров и украл 7 правых кроссовков.

Фото: dreamstime.

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