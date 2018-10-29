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Гороскоп на сегодня, 29 октября

Гороскоп на 29 октября прогнозирует, что сегодня эмоциональность, скорее всего, будет повышена, возможны резкие реакции на слова или желание кого-то уколоть словом.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Не стоит пускаться в обвинения, о которых можно пожалеть в будущем. Прекрасное время для самообразования и учебы. Потребность в общении лучше реализовать с той компанией, где вам будет легко и спокойно, тепло.

Высока вероятность тяги к деструктивным действиям, особенно это может касаться отношений и коммуникаций.

Нежелательно устраивать разбирательства с кем-то — лучше это время использовать на пересмотр своих глубинных, скрытых мотивов и действий, которые уже мешают идти по жизни.

Сегодня — подходящий день для избавления всего, что изжило себя. Важные начинания могут не принести ожидаемый результат, их лучше перенести, так же как и важные переговоры, в том числе и телефонные.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Мы также публиковали эксклюзивный гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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