Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 29 октября по 4 ноября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Последняя неделя октября станет для вас достаточно загруженной. Вы станете зависимыми от ресурсов, желаний, интересов, круга окружения.

Если такое состояние вы будете наблюдать за собой, то для того, чтобы не попасть в рабство эгоистических страстей, идите на уступки, ублажайте чужие запросы, однако делайте это искренне.

Забудьте о “я”, помните, что вы не одиноки, у вас есть люди, которые готовы прийти вам на помощь, поэтому знайте, что есть только “мы”. Нельзя допустить, чтобы материальные блага стали яблоком раздора.

Объединяйтесь усилиями, деньгами, идеями и вдохновением. Это будет проявлением сердечной любви по отношению к людям не на словах, а на деле.

Неделя принесет вам успешный процесс психологического катарсиса, ваша интуиция будет работать отлично.

Если вам плохо на душе, прощайте своих обидчиков, тогда и вам простятся грехи и обиды нанесенные другими.

Гороскоп для Тельцов

Новая неделя подарит вам тягу к новым знаниям. Любая информация будет прекрасно усваиваться, а новое дело будет приносить большое удовольствие. В результате вы без особого труда преодолеете нагрузку, которая упадет на ваши плечи. Также Эта неделя станет удачной для командировок и деловых переговоров. С помощью большого желания и силы мысли, вы сможете добиться желаемого результата. Если вы поссорились с любимым человеком, неделя предоставит великолепную возможность, чтобы помириться. Проблем со здоровьем не предвидится. На выходных можно устроить активный образ жизни, заниматься спортом, танцевать или отправиться в поход. Это поможет направить энергию в нужное русло и избавиться от моральных нагрузок. Звезды советуют не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления. Посетите театр или сходите на концерт.

Гороскоп для Близнецов

На этой неделе будет наблюдаться высокая активность в финансовой сфере. Вероятно, у вас увеличатся доходы.

Несмотря на энергичный труд, вы будете активно тратить заработанные деньги, однако расходы стоит контролировать.

Первая половина недели для близнецов идеально подойдет для приобретения дорогих украшений, зеркал, осветительных приборов и произведений искусства. Можно покупать вещи для длительного пользования.

Во второй половине недели делать крупные покупки не стоит, ибо они могут оказаться низкого качества.

Относительно личной жизни, то начало недели обещает быть напряженным, времени для встреч практически не будет, однако вторая половина недели изменит ситуацию в противоположную сторону. В выходные вас ожидают приятные свидания.

Гороскоп для Раков

Первая половина недели обеспечит вам целый спектр впечатлений. Если вы влюблены, то роман может резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит творчески подойти к решению вопросов.

Желательно наполнить свою жизнь большим многообразием дел, сочетать деловые вопросы с общением и другими удовольствиями.

Вы можете встретить людей, с которыми вас свяжут совместные проекты или более интимные чувства. Вас ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз.

Если приложить усилия, то вам удастся сделать его более гармоничным. Желательно проявить фантазию, преподнести любимому человеку подарок или удивить его приятным сюрпризом.

В начале недели желательно не планировать дорогие покупки. В пятницу можно ожидать финансовые поступления.

Гороскоп для Львов

На этой неделе для вас желательно плодотворно поработать. Такой режим вам придется по вкусу, а все будет получаться легко и быстро. Возможен конфликт с родственниками или любимым человеком.

Для того, чтобы исправить ситуацию, придется проявить тактичность и терпение. Если же вы еще не нашли своей половинки, то обратите внимание на тех, кто рядом. Возможно, кто-то давно уже намекает вам на более серьезные отношения.

Во второй половине недели, вы будете более энергичными и выносливыми, чем обычно.

Это очень удачное время для того, чтобы заняться спортом или физическим трудом.

Также на этой неделе стоит приобрести одежду и обувь на зиму.

Гороскоп для Дев

До конца недели вам нужно завершить все начинания, которые накопились за последнее время – в рабочих вопросах и в отношениях.

Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность.

Ваша решимость также вам сыграет на руку и в личных и любовных вопросах.

Одинокие Девы имеют все шансы встретить надежного партнера, но для этого вам нужно приложить усилия и взять инициативу в свои руки.

Вторая половина недели обещает укрепление творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы.

Сейчас можно заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Гороскоп для Весов

Начало недели будет достаточно напряженным, ваши расходы могут быть повышенными.

Однако в конце недели, это поможет вам закрепить успехи, которых вы достигли в последнее время. Любовь, удовольствие, общение на этой неделе оставят яркие впечатления.

В понедельник есть все шансы с пользой пойти на шопинг, ведь именно в этот день приобретете все необходимое.

Финансовое положение стабильно, возможны непредвиденные расходы на лечение или желаемые покупки. Во вторник можно рассчитывать на денежные поступления.

В конце недели можете провести время с пользой.

Послушать джаз, почитать книгу, узнать что-то интересное, написать планы на следующую неделю или просто посмотреть интересный фильм.

Гороскоп для Скорпионов

Можете быть спокойными – эта неделя будет очень удачной, поэтому уделите больше времени планированию.

Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на плохие темы, ведь вас будет очень легко разозлить.

Вторая половина недели повысит ваш творческий потенциал, усилит оптимизм и улучшит физическую форму.

Можете спокойно начать заниматься спортом, посещать фитнес-центры, а также развлекательные мероприятия.

Гороскоп для Стрельцов

На этой неделе большую часть своего времени вы уделите личным делам.

Возможно, какая-то тайна или скрытые факторы отношений захватят ваше воображение.

Участие в различных мероприятиях окажется полезным для развития деловых связей.

К концу недели вы сможете в спокойной обстановке оценить свои позиции и перспективы.

Если приложить усилия, у вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода.

Во второй половине недели возможны финансовые поступления.

Гороскоп для Козерогов

Уделите больше внимания семейным делам и общению с близкими. День обещает быть благоприятным в финансовом плане, не исключены дополнительные материальные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для загородных поездок и новых знакомств.

Если вы хотите приобрести какую-то дорогую вещь, то лучше сделать это на выходных.

Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями.

Сейчас удачное время для активного обмена мнениями и обучение.

Гороскоп для Водолеев

Ритм жизни потребует полного включения в дела и отношения.

Старайтесь сосредоточить свое внимание не только в деловой сфере, но и в личной жизни, ведь могут возникнуть проблемы с теми, кто ждет от вас любви и внимания.

Планируйте встречи или свидания в пятницу и субботу, эти дни идеальны для удачных решений и дальнейших событий.

События этой недели могут поставить вас перед сложным выбором.

Но именно в это время начинается период осуществления и ваших желаний.

Денежные вопросы и проблемы решатся довольно легко.

Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Если у вас есть любимый человек – сделайте ей подарок. Этот поступок лишь укрепит вашу любовь и доверие.

Гороскоп для Рыб

На этой неделе старайтесь не принимать поспешных решений – уделяйте больше времени на каждый выбор относительно события и планирования.

По возможности, не принимайте никаких важных решений – ни на работе, ни дома.

Одинокие Рыбы имеют большие шансы встретить свою любовь. А вот у тех, кто уже имеет отношения, эта неделя очень благоприятен для романтических поступков и решения любых конфликтов.

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнего.

На выходных будьте готовы к неожиданностям. Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь: возможно, что изменения пиут лишь на пользу.