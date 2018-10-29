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Кто ты на Хэллоуин – ТЕСТ

31 октября во всем мире празднуют Хэллоуин – самый мистический праздник.

В этот день принято ходить на костюмированные вечеринки, есть тыквенный пирог и выпрашивать конфеты.

Если второе и третье задания простые, то над первым нужно хорошенько поработать.

Читайте: Хэллоуин 2018: история и традиции праздника

Факты ICTV решили немного помочь вам определиться с выбором образа на праздник и придумали 8 вопросов, которые точно вычислят подходящий для вас персонаж.

Ранее Факты ICTV публиковали подборку самых крутых макияжей для Хэллоуина, которые можно сделать в домашних условиях.

ФотоJay Wennington/Unsplash
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